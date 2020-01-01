الغباشي: تقارب مصري فرنسي لمنع أي اعتداء تركي في المتوسط

قال اللواء محمد الغباشي، خبير شئون الأمن القومي والمحلل العسكري، إن تركيا تعيس فسادًا فى منطقة البحر المتوسط، حيث أنه تحاول الاعتداء على حق الدول مثل اليونان وقبرص فى البحر المتوسط، كذلك اغتصاب السواحل الليبية، مشيرًا إلى أن اليونان أعلنت أنها سوف تدافع عن حقوقها فى الغاز.وأضاف الغباشي خلال حواره لقناة الغد، أن هناك تقارب مصري فرنسي لمنع أى تعدى عسكري تركي للوصول إلى الأهداف الذي يريد الوصول لها فى السواحل الليبية.وأوضح أن هذه المناورات تزعج الرئيس التركى أوردغان وتؤكد أن هناك توافق مصري فرنسي ضد الاغتصاب التركي فى ليبيا.ونفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية في نطاق البحر المتوسط تدريبات بحرية، وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إلى أن التدريب تضمن استخداما فعليا للأسلحة، في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية. إضافة إلى تنفيذ معارك تصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحرا.وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت إجراء تدريبات، على عمليات عسكرية شرق المتوسط أمس الأول.وتشهد المنطقة توترًا كبيرًا، بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وأطراف أوروبية أخرى من جهة ثانية، بسبب تنقيب تركيا عن النفط في محيط جزيرة قبرص، وكذلك بالقرب من جزرٍ يونانية، وهو ما اعتبرته اليونان تهديدًا مباشرًا لسيادتها، وتعهّدت بأنها ستفعل ما بوسعها لحماية حقوقها السيادية.