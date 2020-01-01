العراق: نسبة الشفاء من كورونا وصلت إلى 68%
السبت 25/يوليه/2020 - 08:13 م
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أكد وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 68%.
وقال التميمي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، إن فحوصات كورونا اليومية تجاوزت 18 ألفًا، واستطعنا خلال شهرين توفير جميع الأدوية العالمية لمواجهة الفيروس.
وقال التميمي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، إن فحوصات كورونا اليومية تجاوزت 18 ألفًا، واستطعنا خلال شهرين توفير جميع الأدوية العالمية لمواجهة الفيروس.