العراق: نسبة الشفاء من كورونا وصلت إلى 68%

أكد وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 68%.وقال التميمي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، إن فحوصات كورونا اليومية تجاوزت 18 ألفًا، واستطعنا خلال شهرين توفير جميع الأدوية العالمية لمواجهة الفيروس.