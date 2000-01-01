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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

3 شرائح ضريبية للمشروعات متناهية الصغر غير المرخصة

السبت 25/يوليه/2020 - 10:32 ص
البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
مني هيبة
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حدد البرلمان 3 شرائح ضريبية لمحاسبة المشروعات متناهية الصغر غير المرخصة، والمقرر بدء تقنين أوضاعها عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

وأوضحت المادة 86 من القانون أسس حساب تلك الشرائح مشيرة إلى أنها ستحسب وفقًا لحجم الأعمال السنوية للمشروع ذاته، حيث تقدر ضريبة المشروع الذي لا يقل حجم أعماله عن 250 ألف جنيه سنويًا بنحو ألف جنيه، فيما تقدر ضريبة المشروع الذي لا يقل حجم أعماله عن 500 ألف جنيه بنحو 2000 جنيه، أما المشاريع التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه فتقدر ضريبتها بنحو 5000 جنيه.

وحصرت المادة مدة تحصيل هذه الضريبة خلال سريان الترخيص المؤقت فقط،، والذي سيتم تحديده في اللائحة التنفيذية للقانون.
3 شرائح ضريبية للمشروعات متناهية الصغر غير المرخصة
3 شرائح ضريبية للمشروعات متناهية الصغر غير المرخصة

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