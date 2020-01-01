ارتفاع نسبة الرطوبة.. طقس اليوم حار على القاهرة

حالة البحر



تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة، سيكون حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، أما في الليل سيكون الطقس لطيفًا على معظم الأنحاء، معتدل شمال وجنوب الصعيد.وأضاف شاهين في تصريحاته لـ"الدستور"، أن هناك شبورة مائية ظهرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما أن حركة الرياح كانت معتدلة نشطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، وبعض مناطق من جنوب سيناء، الأمر الذي أدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.وأشار تقرير الأرصاد عن طقس اليوم الجمعة، إلى ارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر في البحر المتوسط، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين في البحر الأحمر، مع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.وأوضح شاهين أن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ستكون كالتالي: القاهرة والوجه البحري بين 80– 35، أما السواحل الشمالية بين 88– 60، وفي شمال الصعيد بين 65– 25، وفي جنوب الصعيد بين 35– 18.أما درجات الحرارة فستكون كالتالي: القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، قنا العظمى 40 والصغرى 27، الأقصر العظمى 41 والصغرى 28، أسوان العظمى 41 والصغرى 29.أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، أمس الخميس، بيانًا أكد أن الخرائط السطحية تشير إلى تعمق منخفض الهند الموسمي على منطقة شرق أفريقيا وتمتد إلى جنوب أوروبا، يرافقها نسب ضغط منخفضة حيث ترتفع معه درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المقبلة.وأوضحت الهيئة أن طبقات الجو العليا تشير في الخريطة الأولى إلى تأثير مرتفع المنطقة الشبه إستوائية على المنطقة بأكملها، حيث يزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وتتأثر الجمهورية بهذه الكتلة الهوائية خلال الأسبوع المقبل، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.كانت الأيام الماضية قد شهدت طقسًا حارًا وارتفاعًا في نسب الرطوبة بشكلٍ ملحوظ، حيث نصح الأطباء بضرورة عدم التعرض للشمس مباشرة.