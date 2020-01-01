رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
محامى هيفاء وهبى: حبس محمد وزيرى مدير أعمال الفنانة اللبنانية بتهمة النصب

أيام زمان

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:43 م
يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
طباعة
لا يتشابهان في تفاصيل الجسد، ولا الروح، ولا الأداء، ولا أي شيء.

كأنهما خلقا ليصبحا على النقيض.. عبد الحليم حافظ ويحيى الفخراني.

لكن القدر قضى لهما أن يتقاطعها في نقطة واحدة، مسلسل كان أحدهما سيقدمه، إلا أن الآخر اختطفه منه.

كان عبد الحليم يستعد لدور جديد في فيلم «لا»، الذي ألفه الكاتب الصحفي مصطفى أمين في السجن، عن شخص يجد نفسه في مصائب بلا سبب، وبلا حلّ، ورغم ذلك، كان اسمه مسجلًا في عداد الوفيات، وحياته منهارة، ويدور العمل حول حياة شخص منتهِ داخل السجن.

اختار عبد الحليم أحمد رشدي لإخراج الفيلم، وكان مقدرًا للفيلم أن يبدأ تصويره عام 1977. طلب عبد الحليم أكثر من مرة من المخرج ألا يغني في الفيلم، كان يضمر قرارًأ خطيرًا، وهو تغيير جلده تمامًا، وتقديم نفسه كممثل فقط، ويمكن أن تكون أغنياته في الخلفية، كأن مطربًا آخر هو الذي يغني، وافق المخرج، والسيناريست، وكتبا المعالجة والسيناريو بهذه الطريقة، وهو ما سهَّل عليهم المهمة حين انتقلت بطولة الفيلم لممثل آخر.

ما الذي جرى قبل ذلك بقليل؟

قابل المخرج أحمد رشدي حليم في لندن، حين كان نزيلًا بالمستشفى في أيامه الأخيرة، ولم يكن يتوقع أن يومه قد اقترب، فاتفقا على تفاصيل العمل الأخيرة، وأن يبدآ التصوير فور عودته إلى مصر. وبالفعل، يتفق عبد الحليم حافظ مع موسيقار الأجيال، محمد عبد الوهاب، على تلحين أغنية «من غير ليه» الأهم في العمل.

ارتقت روح عبد الحليم حافظ عام 1977، لم يعد في العمر بقية ليقدم عبد الحليم حافظ فيلم «ليه»، وانفضّ العمل بصناعه، لكن السيناريست عاطف بشاي قرر أن يعيد القصة إلى الحياة مرة أخرى، كتب لها سيناريو مفصّل، أصبح فيما بعد مسلسل «ليه»، الذي أخرجه يحيى العلمي، وقدم البطولة يحيى الفخراني بدلًا من عبد الحليم حافظ.

موضوعات متعلقة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

علام: «مصر حصلت على ما كانت تريده بشأن سد النهضة»

إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

الصحة تكشف موعد الوصول لصفر إصابات كورونا

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

الجيش الليبي يعلن تحصين مدينتي سرت والجفرة

إدارة ترامب تهدد بفرض عقوبات على إثيوبيا بسبب سد النهضة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

عقدة عبدالرحمن أبوزهرة.. سر كراهيته لـ صلاح عبدالصبور وسخريته من ابنته

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

عواض يلتقى العاملين في إقليم وسط الصعيد الثقافى

«الأعلى للثقافة» يناقش «تعزيز القيم الإيجابية.. رسالة للشباب» أونلاين

الثلاثاء.. «الطوق والأسورة» من جديد على المسرح المكشوف

اختبار الدفعة الأولى لمحو أمية أهالي الأسمرات (صور)