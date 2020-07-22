توقعات موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020





الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020





وتقدم "الدستور" لطلاب الصف الثالث الثانوي خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 فور ظهورها عن طريق التسجيل من خلال اللينك التالي .. أضغط هنـــــــــــــــــا

وأوضح الوزير، أنه كان يتابع بنفسه امتحانات الثانوية العامة مادة بمادة، ويوافق على حل أي مشكلة تطرأ على أي امتحان طالما في مصلحة الطلاب، ولا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص.



في ذات السياق، تعمل كنترولات التصحيح على قدم وساق للانتهاء من عمليات التقدير لكراسات بوكليت إجابة الطلاب في مختلف المواد.





تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة 2020 وتبدأ الكنترولات اليوم، في تصحيح مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.



على صعيد متصل، انتهت كنترولات التصحيح من تصحيح مواد اللغتين العربية والانجليزية لجميع الطلاب والفلسفة والمنطق والتاريخ لشعبة ادبى.



اما مادة الفيزياء لشعبة علمي علوم ومادة التاريخ لشعبة ادبي، فمن المنتظر ان ينتهي تصحيحهما الأحد المقبل ومادة الكيمياء يوم الاثنين ومادة الجغرافيا التي بدأت الخميس الماضي، سينتهي تصحيحها يوم الاتنين أو الثلاثاء، كما يتم الآن تصحيح اللغة الأجنبية الثانية وكذلك الأحياء ومن المقرر الانتهاء منهما الثلاثاء القادم.



من جانبه قال مصدر مسؤول في أحد كنترولات التصحيح، أن عملية رصد الدرجات في كافة المواد تتم أولا بأول مع تطبيق قواعد الرأفة على كراسات الطلاب المعرضين للرسوب فى حدود 10% من درجات كل مادة كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



من جانبه، أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، النسب المئوية للعينة العشوائية للمواد التي تم الانتهاء من تصحيحها.





نسب النجاح للعينة العشوائية لتصحيح المواد اللغة عربية 95.4٪



اللغة انجليزية 90.2٪



اللغة فرنسية 98.7٪



الرياضيات تطبيقية 87٪



فيزياء 79.4٪



الأحياء 92٪



التاريخ 89.1٪



الجغرافيا 94.4٪



الفلسفة 91.4٪



الكيمياء 86.4٪



وتبدأ الكنترولات غدًا الخميس، في التصحيح الشامل مادة التفاضل والتكامل أحد فروع الرياضة البحتة، وفقا لتعليمات رئيس عام الامتحانات، فيما يخص السؤال رقم (6) بالنموذج (أ) وما يقابله فى النماذج الأخرى فإن حل السؤال يتطلب خطوات إجرائية للوصول للحل.



اقرأ ايضا

سيطرت حالة من القلق على طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، سيكون عقب إجازة عيد الأضحى 2020 المبارك.وتستمر تساؤلات طلاب الصف الثالث الثانوي عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2020 للاطمئنان على مستقبلهم الدراسي والمهني فيما بعد ، وهل يتحقق حلمهم بدخول الجامعة التي يريدونها.