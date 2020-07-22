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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-7-2020 فى المحافظات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:41 ص
الصلاة
الصلاة
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تقدم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-7-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت وتشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-7-2020 فى المحافظات


محافظة القاهرة: (الفجر 3:26 ص، الظهر 12:01 م، العصر 3:38 م، المغرب 6:55 م، العشاء 8:24 م).

الإسكندرية: (الفجر 3:27 ص، الظهر 12:07 م، العصر 3:46 م، المغرب 7:03 م، العشاء 8:34 م).

الإسماعيلية: (الفجر 3:20 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:35 م، المغرب 52: 6 م، العشاء 8:22 م).

بورسعيد: (الفجر 3:17 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:36 م، المغرب 6:53 م، العشاء 8:24 م).

شرم الشيخ: (الفجر 3:22 ص، الظهر 11:49 ص، العصر 3:21 م، المغرب 6:38 م، العشاء 8:05 م).

أسوان: (الفجر 4:16 ص، الظهر 12:31 م، العصر 3:54 م، المغرب 7:13 م، العشاء 8:35 م).

سوهاج: (الفجر 3:37 ص، الظهر 12:00 م، العصر 3:28 م، المغرب 6:46 م، العشاء 8:11 م).

السويس: (الفجر 3:21 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:33 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:19 م).

مرسى مطروح: (الفجر 3:37 ص، الظهر 12:18 م، العصر 3:57 م، المغرب 7:14 م، العشاء 8:45 م).

حكم أكل لحوم الإبل وعلاقته بالوضوء


أولًا: اختلف العلماء في حكم نقض أكل لحوم الإبل للوضوء على قولين:

القول الأول: ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء بحالٍ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" رواه الأربعة وصححه ابن حبان.

القول الثاني: ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء على كل حالٍ؛ نيئًا ومطبوخًا، عالمًا كان الآكلُ أو جاهلًا، واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الإبل فقال: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لا تَتَوَضَّؤوا مِنْهَا» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

والجمهور يحملون هذا الحديث وغيره على النسخ بدليل حديث جابرٍ المتقدم، والمختار للفتوى من هذين القولين هو:

القول الأول، وهو عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل.

ثانيًا: أما بالنسبة لحكم أكل رقبة الإبل فإنه حلال، وليس وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رِجلَه الشريفة عليها -إن ثبت ذلك- دليلًا على تحريم أكلها؛ فقد وضع صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على حيوانات أخرى، وركب صلى الله عليه وآله وسلم حيوانات متعددة، وكل هذا لم يحرم أكله، وإنما تأتي الحرمة هنا من النهي عن أكل شيء معين.

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