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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2020

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:45 م
صرف معاش
صرف معاش
هبه محمد
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أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، عن ميعاد صرف المعاشات لشهر أغسطس 2020، قبل عيد الأضحى المبارك 2020، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، التي قررت ميعاد صرف المعاشات لشهر أغسطس 2020 قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ميعاد صرف المعاشات لشهر أغسطس 2020

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن جميع المعاشات ستكون متوفرة صباح يوم الخميس المقبل قبل حلول عيد الأضحى 2020، في الحسابات البنكية وماكينات صرف المعاشات، ويمكن لأصحاب المعاشات الصرف من خلال الماكينات في صباح اليوم الخميس.

جدول صرف المعاشات لشهر أغسطس 2020

وقسمت الوزارة خطة صرف المعاشات للمواطنين من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد التي أعلنت عنها الوزارة في البيان وهي كالأتي:

قالت إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الصرف لمن كانت معاشتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من الخميس المقبل من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ستعمل بشكل استثنائي رغم إجازة ثورة 23 يوليو، وعلى أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

وأضافت إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن لم كانت معاشاتهم أقل من ألفي جنيه قبل زيادة يونيو 2020، يومي الأحد والإثنين (26 - 27 يوليو 2020 ) من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين، على أن يتم صرف المعاشات لأصحابها مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء ( 28 - 29 يوليو 2020 ) من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

وكان أكد اللواء جمال عوض، على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظًا على صحتهم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف خوفًا من التكدس والازدحام منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

ويعتبر الإقبال كبير من قبل أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصرف الآلي، بحسب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح اليوم الخميس المقبل.

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