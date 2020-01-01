لجنة إدارة أزمة كورونا تتفقد مستشفى حميات السويس (صور)

زارت اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا في السويس، اليوم الثلاثاء، مستشفى حميات السويس، لمتابعة سير العمل.وبدأت الجولة بتفقد اللجنة لمعامل التحاليل داخل مستشفى الحميات، أعقبها تفقد المخازن وصيدلية المستشفى، كما تابعت سير العمل داخل مطبخ المستشفى لمراجعة المأكولات التي تقدم للمرضى.وتشكلت لجنة إدارة أزمة كورونا اليوم من العميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين، والرائد عبد الرحمن ياسين ممثلا عن نائب مدير مديرية أمن السويس، والضبع ناشد مدير الأزمات بالمحافظة، والدكتور إسلام سيد ممثلا عن مديرية الصحة، والدكتور مينا فوزي مدير مستشفى الحميات، وياسر البعيري مدير الإعلام.وتستمر اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا، تنفيذ تعليمات محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، ومواصلة عملها للمرور يوميا على مستشفيات السويس لمتابعة الأحوال وسير العمل داخلها والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الوقاية للطواقم الطبية والتمريض لحمايتهم أثناء حربهم ضد فيروس كورونا.