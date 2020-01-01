بدء امتحانات دبلوم المعهد الفنى للتمريض بتأمين بني سويف

تفقد الدكتور حسن سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الإثنين، يرافقه الدكتور محمد يحيي، مدير عام مستشفى التأمين الصحي بني سويف ورئيس مجلس إدارة المعهد، سير العمل لامتحانات الصف الخامس دبلوم المعهد الفنى للتمريض في يومها الأول.واطمأن "سليمان" على سير عملية الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز، وسؤال الطالبات عن إذا كانت هناك أي مشكلات تواجههم.وشدد مدير عام فرع التأمين الصحي على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة طريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة وتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات.ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، واطمأن على توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان لأي حالة طارئة وتزويد اللجان بكافة احتياجاته.