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الأحد 19 يوليه 2020 الموافق 28 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عودة أولياء الأمور أمام اللجان لمساندة أبنائهم بإمبابة

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:41 ص
أولياء الأمور
أولياء الأمور
ايمان عامر
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أعرب طلاب الثانوية العامة بقسميه الأدبي والعلمي؛ أمام لجان الثانوية العامة بمدارس أحمد زويل والمستقبل بإمبابة عن خوفهم وقلقهم بشأن إمتحان علم النفس والجيولوجيا؛ وهو مادفع أهالي الطلبة للظهور مرة أخرى أمام اللجان لطمأنة أبنائهم والاطمئنان عليهم فور خروجهم.

وأكدت والدة الطالبة مريم سمير؛ أن ابنتها لم تنام منذ أمس لصعوبة المادة وخوفها أن يأتي الامتحان صعب؛ لدرجة منعتها من تناول الطعام حتى لا تضيع الوقت؛ موضحة أن كل طالب يكون لديه مادة يشعر بصعوبتها؛ والجيولوجيا وعلم النفس هما بعبع طلبة الثانوية هذا العام.

فيما أكدت والدة الطالبة إيمان محمد عبد الرحمن أن أبنتها عانت بالأمس من الصداع والشعور بالغثيان بسبب التوتر من المادة وظللت في محاولات عديدة لتهدئتها بالمشروبات وقراءة القرآن والصلاة حتى المساء؛ وهو ما أدى لضياع كثير من الوقت وتوترها الآن من الأمتحان؛ ونتمنى أن يأتي في سهولة مادة الجغرافيا الأسبوع الماضي ويخالف توقعات الطلاب وخوفهم من هذه المواد ويارب تكمل على خير.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة من شعبتي «الأدبي وعلمي علوم»، اليوم الأحد، امتحانهم الأخير في مادتي «الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس»، على أن يختتم طلاب «علمي رياضة» ماراثون الامتحانات بمادة «الجبر والهندسة الفراغية»، يوم الثلاثاء 21 يوليو.
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.
أولياء الأمور
أولياء الأمور
أولياء الأمور
أولياء الأمور
أولياء الأمور
أولياء الأمور

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