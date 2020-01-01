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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التدخل السريع» ينقذ طفلا بلا مأوى بعد أن توفيت والدته وحبس والده

السبت 18/يوليه/2020 - 07:18 م
فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع
ولاء جمال
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أنقذ فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، طفلا بلا مأوى بمنطقه شرق النيل بجوار مبنى محافظة بني سويف القديم بناء على البلاغ الوارد من أهالى المنطقة بتواجد طفل يفترش الرصيف ليلا ونهارا.

وأكدت الوزارة فى بيانها أنه على الفور توجه الفريق لمكان تواجد الطفل وأجرى دراسة حالة له، وتبين أنه يدعي ش. س. م ويبلغ من العمر ١٤ عاما ولا يوجد معه أى أوراق ثبوتية وهو من مواليد محافظة الفيوم ووالدته متوفية ووالده مسجون وترك المنزل لعدم وجود من يقوم برعايته.

وأوضحت أن الفريق اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية مع الطفل ضد فيروس كورونا، وعقد جلسة فردية مع الطفل لتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، كما نجح الفريق بإقناعه لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحه الفضلي له لتلقي جميع أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية.

يذكر أن فريق التدخل السريع بالوزارة يتلقي شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص والأطفال فاقدى الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل الاجتماعي.

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