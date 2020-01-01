الزمالي: برلمان تونس يزيد من تحجيم قدرات حركة «النهضة»

قال الكاتب التونسي أيمن الزمالي، إن الرئيس يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة ذات قاعدة أكبر مما كانت عليه حكومة الفخفاخ، مرجحا أن يكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة في المشهد السياسي، ويضع حركة «النهضة» في الزاوية لتحجيم قدرتها على المناورة في البلاد.وأضاف خلال لقاء تليفزيوني أن البرلمان التونسي يزيد من تحجيم قدرات حركة «النهضة»، ما يعطي مزيدا من القوة للرئيس التونسي على العمل.وأعرب الزمالي عن اعتقاده بأن الرئيس سعيد لديه عدة خطط فيما يتعلق بتكوين الحكومة المقبلة، ومن بينها سيناريو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لافتا إلى أن غالبية النخبة السياسية ترى أن النظام السياسي الحالي لا يمكن أن يخرج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة.وأكد الكاتب التونسي أن البرلمان يعيش أزمة حادة، خاصة أن المكونات التي سبق وأن تحالفت مع النهضة في حكومة الفخفاخ تعارض حاليا مواصلة الغنوشي على رأس البرلمان.