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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

السبت 18/يوليه/2020 - 03:21 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020 لترقيات وتنقلات ضباط الشرطة مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

أبرز مؤشرات حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020 


وفي هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020 على النحو التالى، تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا الاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.

لواء خالد شلبى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.
لواء رضا سويلم مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.
لواء هشام عبدالحميد مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى.
لواء د محمود الجمسى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين.
لواء عاطف مهران مساعد الوزير لمنطقة سيناء.
لواء محمود العبودى مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
لواء حازم حماد مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.
لواء د مصطفى العدوى مساعد الوزير لقطاع الوثائق.
لواء حسام الخولى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
لواء محمد عبدالعزيز مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.
لواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم.
لواء فخر العربى مدير أمن القليوبية.
لواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية.
لواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية.
لواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية.
لواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد.
لواء هانى مدحت مدير أمن الغربية.
لواء أحمد الألفى مدير أمن جنوب سيناء.
لواء محمود أبوعمرة مدير أمن البحر الأحمر.
لواء طارق الزواوى مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
لواء عاصم داهش مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
لواء محمد زمزم مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
لواء ناصر محيى الدين مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.
لواء د سامح الرجباوى مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس.
لواء يحيى عبدالكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
لواء د هشام قدرى مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.
لواء محمد الصروي مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى.
لواء د ناجح زكى مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

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