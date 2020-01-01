إحالة رامز جلال ومالك قناة «إم بى سى» للمحكمة الاقتصادية

أحالت محكمة جنح العجوزة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية؛ لاختصاصها في جرائم قانون حماية الملكية الفكرية، بعد اتهام كاتبة شابة لهما بسرقتهما فكرة برنامج رامز الرمضاني.ونظرت محكمة جنح العجوزة الجلسة اليوم السبت، التي حضرها محاميان عن رامز جلال، وحضر صلاح بخيت، المحامي بالنقض، عن الكاتبة الشابة صاحبة فكرة برنامج رامز الرمضاني.وقام مكتب المحامي بالنقض صلاح بخيت، بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضدهما عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني بدائرة قسم العجوزة، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.وبحسب القضية تملك الكاتبة فكرة البرنامج وتواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج للتعاون معها وأخذ فكرتها المسجلة والمحمية وفقًا لقانون الملكية الفكرية وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيًا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الكاتبة.وفي أوراق الجنحة أن المتهمان اعتقدا أن الفتاة صاحبة الفكرة صيد سهل وأنها لم تقم بتسجيل فكرتها المكتوبة واستغلوا سعيها لكسب فرصة المشاركة في العمل الفني وأوهماها بأنهما في طور اختيار فكرة العمل من بين أفكار عديدة مكتوبة ومقدمة من المتسابقين على نيل تلك الفرصة، ليقوما بالاعتداء على حقها في المصنف المذكور.وقال صلاح بخيت المحامي بالنقض إن المتهمان قد ارتكبا جرائم تداول مصنف محمي طبقًا لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف، وقال الصيدلي والقانوني هاني سامح إن الجنحة تستند إلى نص المادة 177 من القانون وفيها أنه يعتبر شريكًا في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج وكذلك نص المادة 181 وفيها العقاب بالحبس على الجرائم التي ارتكبها المتهمان.