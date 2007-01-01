«رد المحكمة» يوقف نظر محاكمة نجلي السبكي في تعاطي المخدرات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وقف نظر محاكمة خالد وكريم نجلي المنتج أحمد السبكي، في اتهامها بحيازة وتعاطي المخدرات، لحين الفصل في طلب الرد.وكان قد تقدم خلال جلسة اليوم أحد المحامين بطلب رد المحكمة.وأحالت النيابة العامة، المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما استوقفت قوة أمنية في منطقة قصر النيل يترأسها معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، المتهمين، فجر الخميس 12 سبتمبر الماضي، أثناء استقلالهما السيارة الخاصة بهما، عقب خروجهما من أحد الفنادق حيث كان يُقام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.وبتفتيش السيارة التي يستقلها المتهمان عُثر فيها على مواد كحولية ومواد مخدرة أخرى، وأُلقي القبض عليهما وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل.