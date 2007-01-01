«رد المحكمة» يوقف نظر محاكمة نجلي السبكي في تعاطي المخدرات
السبت 18/يوليه/2020 - 01:37 م
نجلاء رفاعيطباعة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وقف نظر محاكمة خالد وكريم نجلي المنتج أحمد السبكي، في اتهامها بحيازة وتعاطي المخدرات، لحين الفصل في طلب الرد.
وكان قد تقدم خلال جلسة اليوم أحد المحامين بطلب رد المحكمة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما استوقفت قوة أمنية في منطقة قصر النيل يترأسها معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، المتهمين، فجر الخميس 12 سبتمبر الماضي، أثناء استقلالهما السيارة الخاصة بهما، عقب خروجهما من أحد الفنادق حيث كان يُقام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.
وبتفتيش السيارة التي يستقلها المتهمان عُثر فيها على مواد كحولية ومواد مخدرة أخرى، وأُلقي القبض عليهما وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل.
وكان قد تقدم خلال جلسة اليوم أحد المحامين بطلب رد المحكمة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما استوقفت قوة أمنية في منطقة قصر النيل يترأسها معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، المتهمين، فجر الخميس 12 سبتمبر الماضي، أثناء استقلالهما السيارة الخاصة بهما، عقب خروجهما من أحد الفنادق حيث كان يُقام حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد.
وبتفتيش السيارة التي يستقلها المتهمان عُثر فيها على مواد كحولية ومواد مخدرة أخرى، وأُلقي القبض عليهما وجرى اقتيادهما إلى قسم شرطة قصر النيل.