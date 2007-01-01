رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة في باب الشعرية

السبت 18/يوليه/2020 - 12:13 م
ضبط خادمة
ضبط خادمة
هدير مصطفي
طباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل واستبدالها أخرى صيني بباب الشعرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية مفادة تلقيه بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدالها بأخرى "ذهب صيني" واتهمت إحدى السيدات "تعمل لديها"، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية" بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تمكنت من الاستيلاء على المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" على فترات مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليها.

وأضافت بقيامها بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مصوغات ذهبية وفضية بمنطقة الجبل الأصفر بالقليوبية "له معلومات جنائية")، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية بمحل عمله، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2020

الحبس سنة لمحمد رمضان فى الإساءة لسمعة «الطيار الموقوف»

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

الأرصاد توضح طقس اليوم: مصر تتعرض لمنخفض الهند الموسمى

السيطرة على حريق بعقار في الموسكي دون إصابات

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مادة طبيعية تحمى من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

إفريقيا تفقد 100 ألف فيل بسبب الصيد الجائر منذ 2007

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

مسرحية «ليلتكم سعيدة» على قناة وزارة الثقافة.. الخميس

دبلوماسي سوري يدعو اليونان لتحويل «متحف أتاتورك» إلى «جرائم أردوغان»

نادي السينما المستقلة يعرض فيلم «نفس الدرجة» الليلة

«قصور الثقافة» تواصل عمليات تطهير مواقعها ضد كورونا