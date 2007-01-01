ضبط خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة في باب الشعرية

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل واستبدالها أخرى صيني بباب الشعرية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية مفادة تلقيه بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدالها بأخرى "ذهب صيني" واتهمت إحدى السيدات "تعمل لديها"، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية" بارتكاب الواقعة.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تمكنت من الاستيلاء على المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" على فترات مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليها.وأضافت بقيامها بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مصوغات ذهبية وفضية بمنطقة الجبل الأصفر بالقليوبية "له معلومات جنائية")، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية بمحل عمله، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.