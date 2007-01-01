ضبط خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة في باب الشعرية
السبت 18/يوليه/2020 - 12:13 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط خادمة وصاحب محل لسرقتهما مشغولات ذهبية من شقة ربة منزل واستبدالها أخرى صيني بباب الشعرية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية مفادة تلقيه بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدالها بأخرى "ذهب صيني" واتهمت إحدى السيدات "تعمل لديها"، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية" بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تمكنت من الاستيلاء على المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" على فترات مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليها.
وأضافت بقيامها بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مصوغات ذهبية وفضية بمنطقة الجبل الأصفر بالقليوبية "له معلومات جنائية")، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية بمحل عمله، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية مفادة تلقيه بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل غرفة نومها واستبدالها بأخرى "ذهب صيني" واتهمت إحدى السيدات "تعمل لديها"، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس "لها معلومات جنائية" بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، حيث تمكنت من الاستيلاء على المصوغات الذهبية بأسلوب "المغافلة" على فترات مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليها.
وأضافت بقيامها بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مصوغات ذهبية وفضية بمنطقة الجبل الأصفر بالقليوبية "له معلومات جنائية")، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية بمحل عمله، وبحوزته المصوغات الذهبية المستولى عليها وأقر علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.