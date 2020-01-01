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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: إعلان نتائج تجارب عقاقير كورونا قريبًا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:49 م
هالة زايد
هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الدراسات والتجارب السريرية التي تجريها مصر على أدوية علاج فيروس كورونا، يمكن الاستعانة بها عالميًا، حيث إن مصر مشتركة ضمن أكثر من 100 دولة في العالم بتجربة سريرية على عدد من عقاقير فيروس كورونا.

وأوضحت لـ«الدستور» إلى أن التجارب السريرية يتم تطبيقها على أسس علمية صحيحة، ويطبق فيها شروط الدراسات الإكلينيكية، وبمجرد نشرها ستكون مرجعًا علميًا على مستوى العالم.

وأضافت «العسال» أنه سيتم إعلان نتائج التجارب السريرية لعدد من عقاقير علاج فيروس كورونا قريبًا، لافتة إلى أن هناك بعض التجارب تم الانتهاء منها، ويتم تجميع كافة البيانات الخاصة بها تمهيدًا لنشرها.

وأشارت إلى أن الأدوية المعممة لعلاج فيروس كورونا هي فقط الأدوية الموجودة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، غير ذلك فهو مازال تحت التجارب السريرية؛ للتأكد من فعاليتها ونسب الشفاء للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت: أن عقار «ريمديسفير» يتم استخدامه فى بعض المستشفيات على سبيل التجربة السريرية وفور التأكد من فعاليته سيتم تعميم إستخدامه بكافة مستشفيات العزل والصدر والحميات ضمن بروتوكولات فيروس الكورونا، لافته إلى أنه يتم إستخدامه لعلاج حالات الكورونا الشديدة.

يذكر أن اللجنة تجرى أكثر من 10 تجارب على أدوية مختلفة لعلاج الفيروس حتى الآن، بالإضافة إلى تحديث بروتوكولات علاج فيروس كورونا وفقًا لنسب الشفاء، حتى يتم اعتماد الدواء الأكثر فاعلية فى القضاء على الفيروس في أسرع وقت.

وفي السياق، هناك استقرار في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس، 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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