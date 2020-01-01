«التعليم» تزف بشرى سارة لحملة دبلوم المعلمين

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن مفاجأة لحملة دبلوم المعلمين، حيث أكد أن قطاع التعليم العام بالوزارة قد عمل على إنهاء اللائحة التنفيذية لشغل حملة دبلوم المعلمين وظائف قيادية بالتعليم الابتدائي.وأضاف حجازي، في تصريح خاص لـ"الدستور": "أنهينا اللائحة وتم اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم"، مؤكدًا أنه سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء قريبًا لاعتماد هذه اللائحة.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت قرارًا بشأن إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، وأكدت الوزارة أنه يجوز إعادة تعيين العاملين بالمدارس والمديريات والإدارات التعليمية من الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون التعليم مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التي حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعيين على وظيفة معلم أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المعمول بها.