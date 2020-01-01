شاب سودانى يتعرض للتنمر بسبب لون بشرته

شارك لويس آجوك، مواطن من جنوب السودان، يدرس بجامعة القاهرة، منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، متحدثًا عن تعرضه للاعتداء والتنمر، من قبل عدد من الأشخاص، حيث قاموا بإلقاء البيض عليه أثناء سيره بالشارع.وعبر لويس عن استيائه من السخرية والاستهزاء والتنمر، الذي يعانى منه في مصر، مستخدمًا تعبيرات إنسانية تدمع لها العين، حينما يسأله إخوته: ماذا بك؟جدير بالذكر أن هذه الحالة تحدث بين الحين والآخر وهو ما تحاول أن تواجهه السلطات بمنتهى القوة.. فقبل ما يقارب من العام تعرض طفل أيضًا من جنوب السودان لحادث تنمر، مما دفع الشرطة المصرية لإلقاء القبض على المعتدين.ومؤخرًا أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى، إلى أن عقوبة التنمر سوف تصل إلى ستة أشهر.