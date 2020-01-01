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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الأمريكى باليونان: واشنطن وأثينا تتشاركان وجهة النظر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:03 ص
جيفري بيات
جيفري بيات
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أكد السفير الأمريكي لدى اليونان جيفري بيات أن الولايات المتحدة لديها نفس وجهة نظر اليونان وأوروبا بشأن بعض مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالجرف القاري.

وقال السفير الأمريكي - خلال مؤتمر عبر الإنترنت حول دور اليونان في منطقة شرق البحر المتوسط نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليونانية - "ما زلنا نستخدم أدواتنا الدبلوماسية، وتحدثنا بوضوح تام بشكل عام وبشكل خاص حول الطبيعة المزعزعة للاستقرار لبعض الإجراءات التي تقوم بها تركيا، خاصة الطبيعة الاستفزازية لمذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا مع ليبيا، كما نعرب عن رغبتنا في أن تركز جميع الأطراف المعنية على الحوار".

وأضاف السفير الأمريكي لدى اليونان - وفق ما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - أن "الالتزام بهذه المبادئ سيؤثر بشكل مهم على كيفية استمرارنا في التعامل مع هذه القضايا".

من جانبه، أشار نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس - في نفس المؤتمر - إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها تركيا، وقال "هناك حدود معينة لما يمكن أن تفعله أوروبا في المسائل الجيوسياسية في شرق البحر المتوسط​​، لكن هذا لا يعني أن عدم وجود طائرات مقاتلة من الاتحاد الأوروبي أو حاملات طائرات من الاتحاد الأوروبي في المنطقة لا يتيح لأوروبا إمكانية تشكيل الأحداث".

وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية أنه "ينبغي على أوروبا أن تقضي المزيد من الوقت في التعامل مع الحكومات في المنطقة وفي جعلها ترى أن لديها الكثير لتكسبه من المشاركة الجماعية والإيجابية أكثر من الانفرادية".

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