الاتحاد الأوروبي يحدث لائحة «الدول الآمنة»

نشر المجلس الوزاري الأوروبي، اليوم، لائحة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي، بعد إغلاق استمر عدة أشهر إثر تفشي فيروس كورونا.وتشمل اللائحة المحدثة مواطني الجزائر، وأستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، والمغرب، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، والأورغواي، والصين، فيما اشترط على بكين المعاملة بالمثل حتى يصير القرار ساريا بالنسبة لمواطنيها.كما يعتبر مواطنو كل من أندورا، وموناكو، وسان ماريون والفاتيكان بمثابة مواطنين لدول داخل الاتحاد تنطبق عليهم التعليمات نفسها.ويرتبط قرار المجلس هذا بعدة معايير تتعلق بالحالة الوبائية في البلد، وقدرة السلطات على احتواء الفيروس والتعامل مع المصابين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.وذكر المجلس في بيانه أن هذه اللائحة خاضعة للتعديل كل أسبوعين، كما أنها تعتبر بمثابة توصية للدول الأعضاء لا تتمتع بالصفة الإلزامية.