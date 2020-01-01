رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 يوليه 2020 الموافق 25 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

طرق مبتكرة لتحسين صحتك العقلية من نوبات اكتئاب كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 05:14 م
تحسين صحتك العقلية
تحسين صحتك العقلية
وكالات
طباعة
يعتبر وباء الاكتئاب والتباعد الاجتماعي، أحد أبرز التأثيرات السلبية والضارة للإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ويمكن أن تؤدي نوبات الاكتئاب المتكررة إلى ضعف المناعة والتي تجعل الشخص يسقط دون أن يدري في براثن المرض.

وأرجع عدد كبير من الخبراء، وفقا لما نقله موقع "تايمز نيوز ناو" حالات الاكتئاب المتزايدة إلى جلوس الناس لفترات طويلة في المنزل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

ويمكن أن تؤثر الصحة العقلية على جسمك، فالإصابة بالاكتئاب أو الأرق، يمكن أن تزيد من إحساس الفرد بالألم، وتقلبات الوزن، والتعب، وتضييق الأوعية الدموية، وخفض الرغبة الجنسية.

مسببات الاكتئاب
لا يوجد سبب واحد للإصابة بنوبات الاكتئاب، لكن يمكن أن يكون واحدا أو أكثر من تلك المسببات التي حددها الخبراء.

وجاءت تلك المسببات على النحو التالي:
1- الأحداث المجهدة:
الأحداث الشخصية مثل الطلاق أو فقدان الوظيفة أو وفاة صديق أو قريب مقرب قد تسبب الاكتئاب.

2- التاريخ العائلي:
تلعب الجينات دورًا، لذلك إذا كان لديك أحد الوالدين أو أحد الأخوة مع الحالة، فمن المحتمل أنك ستطورها أيضًا.

3- الولادة:
قد تؤدي التغيرات الهرمونية والجسدية في جسم المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة، إلى جانب المسؤولية الإضافية عن حياة جديدة، إلى اكتئاب ما بعد الولادة، والذي يُعرف أيضًا باسم "كآبة الرضيع".

4- تعاطي المخدرات:
يمكن أن يؤثر الاستهلاك المستمر للكحول والمخدر على الدماغ.

5- المرض:
مرض مزمن أو مهدد للحياة، مثل أمراض القلب التاجية أو السرطان، يمكن أن تسبب الاكتئاب. يمكن أن تكون المحفزات الأخرى ضعف التوازن الهرموني (قصور الغدة الدرقية) أو إصابة الرأس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

تحطم طائرة عسكرية تركية ومصرع 7 أفراد

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

«الصحة» تقبل ملفات جميع الطلاب المتقدمين لمدارس التمريض

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

وزير التعليم يكشف حقيقة فتح «سناتر الدروس الخصوصية» بنسبة 25%

تحقيقات اقتحام «الرجل الأخضر» مدينة الإنتاج: كان يردد «الله أكبر»

إنفوجراف

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

image description

عقوق الآباء.. ترك ابنه في قطار وحرر بلاغا كاذبا (إنفوجراف)

image description

أبرز المعلومات عن جريمة تقليد العلامات التجارية (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

رد فعل ثروت عكاشة على محاولة اغتيال نجيب محفوظ: «الكفار الملحدين قتلوه»

لغز «عتريس».. اعترافات ثروت أباظة عن جمال عبدالناصر و«شىء من الخوف»

بسبب محمود المليجى.. هكذا أصيب فريد شوقى بعاهة مستديمة

نجم الساعة

حكاية جملة مهينة للمرأة حذفها السادات من فيلم لنجيب محفوظ.. «بأمر عبد الناصر»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

اكتشاف قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية بالقرب من مطار هونج كونج

علماء: لقاح أكسفورد ضد كورونا قد يوفر حماية مزدوجة

مسئول طبى أمريكى يكشف كيفية السيطرة على كورونا فى شهرين

ضخ خلايا مناعية لمرضى كورونا يساعد في علاج الحالات الشديدة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
الفئران تأكل بعضها من الجوع فى بريطانيا
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «1»
خالد عكاشة
حدود وإشارات التلاعب التركى بروسيا
ماجد حبته
مذيعو الجزيرة.. أجراء ولقطاء
المزيد

الثقافة

هشام علوان في دار بدائل للنشر: «أنا سعيد جدًا»

العازف عزمي مجدي يحيي حفلًا موسيقيًا على مسرح الحكمة.. الجمعة

مديرة «القومي للترجمة»: نسعى لدمج الشباب في الحركة الثقافية

26 يوليو.. ساقية الصاوى تستضيف «فريبيانو» فى حفل غنائى