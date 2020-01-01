طرق مبتكرة لتحسين صحتك العقلية من نوبات اكتئاب كورونا

مسببات الاكتئاب

وجاءت تلك المسببات على النحو التالي:

1- الأحداث المجهدة:

2- التاريخ العائلي:

3- الولادة:

4- تعاطي المخدرات:

5- المرض:

يعتبر وباء الاكتئاب والتباعد الاجتماعي، أحد أبرز التأثيرات السلبية والضارة للإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".ويمكن أن تؤدي نوبات الاكتئاب المتكررة إلى ضعف المناعة والتي تجعل الشخص يسقط دون أن يدري في براثن المرض.وأرجع عدد كبير من الخبراء، وفقا لما نقله موقع "تايمز نيوز ناو" حالات الاكتئاب المتزايدة إلى جلوس الناس لفترات طويلة في المنزل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.ويمكن أن تؤثر الصحة العقلية على جسمك، فالإصابة بالاكتئاب أو الأرق، يمكن أن تزيد من إحساس الفرد بالألم، وتقلبات الوزن، والتعب، وتضييق الأوعية الدموية، وخفض الرغبة الجنسية.لا يوجد سبب واحد للإصابة بنوبات الاكتئاب، لكن يمكن أن يكون واحدا أو أكثر من تلك المسببات التي حددها الخبراء.الأحداث الشخصية مثل الطلاق أو فقدان الوظيفة أو وفاة صديق أو قريب مقرب قد تسبب الاكتئاب.تلعب الجينات دورًا، لذلك إذا كان لديك أحد الوالدين أو أحد الأخوة مع الحالة، فمن المحتمل أنك ستطورها أيضًا.قد تؤدي التغيرات الهرمونية والجسدية في جسم المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة، إلى جانب المسؤولية الإضافية عن حياة جديدة، إلى اكتئاب ما بعد الولادة، والذي يُعرف أيضًا باسم "كآبة الرضيع".يمكن أن يؤثر الاستهلاك المستمر للكحول والمخدر على الدماغ.مرض مزمن أو مهدد للحياة، مثل أمراض القلب التاجية أو السرطان، يمكن أن تسبب الاكتئاب. يمكن أن تكون المحفزات الأخرى ضعف التوازن الهرموني (قصور الغدة الدرقية) أو إصابة الرأس.