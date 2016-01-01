الشرطة التركية تعتدي على مسيرة لمصابي انقلاب 2016

اعتدت قوات الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، على مسيرة لمصابي محاولة انقلاب 2016، أثناء توجههم إلى النصب التذكاري لـ15 يوليو بالعاصمة التركية أنقرة، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.فيما انتشر مقطع الفيديو على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث منعت قوات الشرطة التركية الصحفيين من التصوير وطالبتهم بالمغادرة، تأتي المسيرة احتفالا بالذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.يذكر أنه بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب تم تسريح الآلاف من وظائفهم في الخارجية والجيش التركي.