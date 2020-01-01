موسكو تسجل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 29 وفاة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الضحايا تم تأكيد إصابتهم بالالتهاب الرئوي وخضعوا لفحوص أثبتت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 4234 شخصًا، بعد أن كانت 4205 في الإحصائية السابقة.وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 230،642 إصابة مؤكدة، من بينها 165،966 حالة شفاء، وذلك وسط تراجع مستمر في عدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.وسجلت في روسيا حتى صباح الثلاثاء، 739947 حالة إصابة بينها 11614 وفاة و512825 حالة شفاء، فيما تم إجراء 23.4 مليون فحصًا للكشف عن فيروس كورونا.