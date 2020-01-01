الصين: الاتهامات الأمريكية بشأن بحر الصين الجنوبى غير مبررة

قالت الصين اليوم الثلاثاء إنها تعارض بشدة بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي يرفض مطالبات الصين المتنازع بشأنها في بحر الصين الجنوبي ووصفت اتهامات واشنطن للصين بالتنمر على جيرانها بأنها "غير مبررة على الإطلاق".وقالت السفارة الصينية في الولايات المتحدة في بيان: "الولايات المتحدة ليس لها أي صلة مباشرة بالنزاعات. ومع ذلك تواصل التدخل في القضية".وأضافت: "تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار تستعرض (الولايات المتحدة) قوتها وتثير التوتر وتحرض على المواجهة في المنطقة".