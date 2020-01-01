المسماري: عملياتنا العسكرية سرية جدًا ولن يتم الافصاح عنها

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة العربية الليبية تواصل مهامها في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة.أضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن في بنغازي، لدينا أرشيف هائل من الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية التي ارتكبتها الميلشيات، متهمًا المفتي المعزول الصادق الغرياني بالإفتاء بقتل الليبيين، لافتًا إلى أن عمليات القوات المسلحة العسكرية سرية جدًا ولن يتم الافصاح عنها.