بومبيو: مطالبة بكين بحقوق في بحر الصين الجنوبي «غير مشروعة»

أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، الإثنين، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع سعي بكين للحصول على الموارد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بوصفه أمرًا غير مشروع، ممارسًا مزيدًا من الضغوط على العملاق الآسيوي.وقال بومبيو في بيان: "نحن نوضح.. مطالبات بكين بالموارد البحرية في القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير مشروعة تمامًا، وكذلك حملة الاستقواء للسيطرة عليها".