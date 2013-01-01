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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جازبروم نفط الروسية ترسل أول شحنة للصين عبر مسار بحر الشمال

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:08 م
جازبروم
جازبروم
وكالات
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قالت شركة جازبروم نفط الروسية، الذراع النفطية لشركة جازبروم العملاقة للغاز، إنها أرسلت أول شحنة من نفط القطب الشمالي إلى الصين عبر مسار بحر الشمال اليوم الإثنين.

وتراهن روسيا على هذا المسار، الذي يتطلب كاسحات جليد وناقلات نفط خاصة، لتسليم الشحنات إلى كل من أوروبا وآسيا. وتشحن شركة نوفاتك، أكبر شركة خاصة منتجة للغاز في روسيا، الغاز فائق التبريد عبر هذا المسار على مدار العام.

وقالت شركة جازبروم نفط اليوم إنها استغرقت 47 يوما لتسليم شحنة تحتوي على 144 ألف طن من خام نوفي بورت الخفيف إلى ميناء يانتاى الصيني على بحر بوهاي من مدينة مورمانسك في شمال غرب روسيا.

وأضافت أنها شحنت ما يزيد على 40 مليون طن من نفط القطب الشمالي إلى أوروبا منذ عام 2013.

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