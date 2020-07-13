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الإثنين 13 يوليه 2020 الموافق 22 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر يطالب بانتشال جثة غريق النخيل ومحاسبة إدارة الشاطئ

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:18 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبوزيد والسيد السعدني
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طلب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب السكندرى، من الحكومة الإسراع في إنقاذ شادي عبد الله غريق شاطئ الإسكندرية بالنخيل.

وقال "عامر" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيه إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن هناك تقاعسًا من المحليات لإنقاذ الغريق شادى عبدالله والاستجابة لصراخ أهله على الشاطئ، مؤكدًا أنه كان أول من أطلق على شاطئ النخيل، بأنه شاطئ الموت منذ 5 سنوات وأنه تقدم بـ4 طلبات إحاطة على مدى أربع سنوات بسبب أعداد الغرق المتفاقمة فى هذا الشاطئ.

وحمل المهندس محمد فرج عامر المسئولية للجمعية التي تدير الشاطئ ووجه لها تهمة الإهمال الجسيم، موكدًا أن الحواجز الأسمنتية التى تم وضعها لصد الأمواج وضعت بشكل خاطئ ما تسبب في إنشاء دوامات تلتهم المواطنين وزاد الأمر خطورة.

وقال المهندس محمد فرج عامر " لقد صدر قرار بغلق الشاطئ ولكن ظل حبرًا على ورق ولم ينفذ، مشيرًا إلى أن هذا الشاطئ كان مميزًا جدًا قديمًا وبه مناظر نخيل جذابة ولكن تم إهماله وهو الآن مليان بلطجية وهو بؤرة فاسدة فى المجتمع السكندرى والمصرى؛ وهناك إهمال فى مراقبته وتصليح وضع الحواجز الصخرية وكل يوم الوضع متكرر ولكن النتيجة ودن من طين وودن من عجين حتى وصلنا إلى أقصى درجات التدنى".

وأكد المهندس محمد فرج عامر على أن ما يحدث فى شاطئ النخيل قضية فساد كبرى، ولابد أن تحول الجمعية المسؤولة عن تشغيله إلى النائب العام فورًا كونها متسببة فى قتل المواطنين.

وغرق 11 مواطنًا فجر الجمعة الماضية رغم أن الشاطئ مغلق بقرار مجلس الوزراء وعليه الكثير من اللافتات التي تقول ذلك، ولكن الضحايا نزلوا المياه فى تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا.

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