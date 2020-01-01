ليبيا: 3 إصابات جديدة بكورونا في بنغازي

أعلن مستشفى الهواري العام بنغازي عن استقبال 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح مكتب الإعلام بالمستشفى، في بيان حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة تعود إلى امرأة تبلغ من العمر 63 عاما، ورجل يبلغ 31 عاما من مدينة بنغازي، والثالثة لعائد من سبها يبلغ 64 عاما، مشيرا إلى تقديم الخدمات الطبية والاحترازية للحالات الثلاث.وأشار المكتب إلى أن إجمالي الإصابات بالوباء داخل قسم الإيواء بالمستشفى بلغ 40 حالة بين رجال ونساء وأطفال.وسجلت ليبيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 86 إصابة جديدة ضمن 1205 عينات جرى فحصها مخبريا.وفي سياق متصل، أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، عبدالحميد الفاخري، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بمركز العزل سبها، لترتفع وفيات «كورونا» بالمنطقة الجنوبية إلى 23 حالة.