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الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبو بكر: استهداف قاعدة الوطية ضربة موجعة لتركيا

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:59 م
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن الضربات العسكرية التي استهدفت أنظمة دفاع جوي ثبتتها تركيا الخميس الماضي بقاعدة الوطية ذات الأهمية الاستراتيجية، بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس موجعة.

وأضاف أبو بكر خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "بعد ما صرفت تركيا على القاعدة فجأة جاءت طائرات غير معروفة هويتها وقصف أنظمتها، هذه الضربات كانت دقيقة جدًا وأوجعت الأتراك، وأبي الجيش الليبى البطل أن تدنس أراضيه من المحتل التركي".

وعرض أبو بكر، لقطات للضربات المدمرة، مشيرا إلى أن 9 غارات عنيفة استهدف منظومة الدفاع الجوي التركي ودمرت 3 رادارات، بقاعدة "الوطية".

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