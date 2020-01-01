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الأحد 05 يوليه 2020 الموافق 14 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«إيتيدا» يفتح باب التسجيل لتدريب مهارات من جوجل مجانا

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:39 م
إيتيدا
إيتيدا
طارق عتمان
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أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عن فتح باب التسجيل لتدريب "مهارات من جوجل" المجاني، بالتعاون مع شركة جوجل. يقوم بالتدريس مجموعة من المدربين المعتمدين من سفراء الإبداع التابعين للمركز.

وأوضح، أن البرنامج يقدم مهارات من جوجل من أجل إنشاء كوادر قادرة على مواكبة التقدم بالمهارات الرقمية يوفر مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بالتعاون مع شركة جوجل، والذي يشمل مبادئ التسويق الرقمي والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام منصات ووسائل التسويق الرقمي المختلفة.

- أهداف البرنامج

- تحسين مهارات المشتركين من الطلبة والخريجين في المجال الرقمي.

- التعرّف على أدوات رقمية لمساعدة المشتركين في نمو نشاطهم التجاري.

- تنفيذ التدريب بشكل عملي ثم الالتحاق بالتدريب اونلاين لاستكمال كافة التفاصيل والجوانب الأخرى في البرنامج.

مزايا البرنامج

- التعرف على المهارات التي تناسبك سواء للطلاب أو لإصحاب الأعمال المبتدئين.

- التعلم في الوقت المناسب للدروس عبر الانترنت من خلال الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو غيرها.

- الحصول على شهادة معتمدة لإضافة نوعية إلى ملف المشاركين الشخصي والسير الذاتية

كيفية التقدم

- لا يشترط الحصول على مؤهل للاشتراك، فالخريجين والطلبة يمكنهم التقدم على حد سواء، جميع الفئات العمرية المختلفة يمكنها التقدم، أي شاب أو فتاة من جميع محافظات مصر.

- للتسجيل والتقدم للحصول على التدريبات، يمكن التواصل مع سفراء المركز في المحافظة التابع لها، وللتسجيل "أونلاين" لحضور الكورس بالكامل.

وحال الرغبة في التعرف على مزيد من المعلومات، يمكن من الرابط التالي https:bit.ly3gpLnBN.

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