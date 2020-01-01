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الأربعاء 01 يوليه 2020 الموافق 10 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمشاركة زعماء القبائل.. «مليونية» ضد التدخل التركي في ليبيا الأحد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 01:44 م
العمدة ضيف نافع بركات
العمدة ضيف نافع بركات الجميعي
إسراء شوقي
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كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ "الدستور" أن مدينة بنغازي ستشهد يوم الأحد المقبل، مسيرة مليونية ينظمها شخصيات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني، والمنتديات السياسية والثقافية.

وقالت المصادر إن سياسيا ليبيا ينتمي لقبيلة "العواقير" أكبر قبائل ليبيا والمؤيد للجيش الوطني الليبي، ومجلس النواب الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح، سيقود هذه المليونية، وسينضم إليها أبناء قبيلة الجمعيات في عموم ليبيا وعمدتها ضيف نافع بركات الجميعي.

وكشفت المصادر أن المليونية ستطالب بإخراج المحتل التركي من البلاد، ووقف نزيف ثروات الشعب الليبي وحل الميلشيات وجمع سلاحها، والقبول بمقررات الأمم المتحدة وكافة مبادرات الحل السلمي وعلى رأسها المبادرة المصرية باعتبارها مبادرة عملية انطلقت من القرارات الدولية ومؤتمر برلين، وتأييد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده أن أمن مصر يرتبط بأمن ليبيا، وأن مصر لن تسمح بتحول ليبيا لقاعدة إرهابية تهدد أمنها، وأمن المنطقة.

وكشفت هذه المصادر أن اجتماع مجلس قبائل ليبيا الأخير أعلن تأييده للموقف المصري وأبدى استعداده لإرسال أبناء القبائل للتدريب على أيدي القوات المسلحة المصرية، مقدمًا الشكر لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحريص على وحدة ليبيا وسلامة شعبها.

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