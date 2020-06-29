بث مباشر.. بدء جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

وعقدت الجمعة الماضية قمة إفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.





وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين وأطراف دولية والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الاتفاق على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.

بدأ مجلس الأمن الدولي، منذ قليل، فعاليات الجلسة الخاصة بتعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بناء على طلب تقدمت به مصر إلى المجلس.