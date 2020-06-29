رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 يونيو 2020 الموافق 08 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تعيد إغلاق بيت لحم بالكامل بعد ظهور عشرات الإصابات بكورونا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:37 ص
بيت لحم
بيت لحم
وكالات
طباعة
أعادت السلطات الفلسطينية، اليوم الإثنين، إغلاق محافظة بيت لحم بالضفة الغربية بشكل كامل لمدة 48 ساعة بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محافظ بيت لحم، كامل حميد، أن الهدف من الإغلاق هو أخذ العينات من مصادر وبؤر الإصابة وإعطاء مجال للطواقم الطبية للعمل.

وأضاف أن عدد المخالطين للمصابين بالمئات، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إغلاق، للوصول إلى الناس وإعطاء فرصة للطواقم الطبية للتحرك.

وسجلت محافظة بيت لحم، التي بدأ انتشار فيروس كورونا فيها في مارس الماضي، وتم إغلاقها أكثر من شهرين، 27 إصابة، اليوم، ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 120 إصابة.

وخلت بيت لحم من الإصابات في أواخر أبريل الماضي، قبل أن تعود للظهور فيها مع منتصف الشهر الجاري.

وقال حميد: "هذه المرة الإصابات منتشرة تقريبا في كل مكان في المحافظة، في المدن الرئيسية والقرى والمخيمات الثلاثة، لا توجد منطقة في بيت لحم إلا وفيها حالات إصابة".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم عن حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة في الأربعينيات من العمر، مما يرفع عدد الوفيات إلى 8 منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.

وأضافت الوزيرة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 2345 إصابة، منها 1716 نشطة، وحالات التعافي بلغت 621 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناهد السباعى تعلق على تصريحات يوسف الشريف عن عدم ملامسة النساء

تعرف على موعد عرض مسلسل ليه لأ الحلقة ١٣ لأمينة خليل

مليون أوقية.. مصر تعلن عن اكتشاف ضخم للذهب بشلاتين خلال أيام (خاص)

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

الصور

image description

السينمات تنبض بالحياة مجددًا

image description

الابتسامة تعلو وجوه الطلاب بعد امتحان «الديناميكا»

image description

عودة العمل بـ«كافيهات وسط البلد»

image description

مدير مقهى بوسط البلد: الإقبال كبير كأننا في عيد

image description

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض

الأكثر قراءة

السيسي يفتتح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة اليوم

أول تعليق لكريم عبدالعزيز بعد التعاقد على «الاختيار 2»

«الصحة»: دواء مصري فعال لعلاج كورونا خلال أسبوعين

سلاح جو قوات شرق ليبيا يستهدف قوات الوفاق قرب مصراتة

إنفوجراف

image description

غارة إسرائيلية تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني في البوكمال ودير الزور

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

أيام زمان

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

حنان شوقي.."مبكسبش من الفن.. واستلفت 10 الآف جنيه في ليالي الحلمية"

خجل وأشياء أخرى.. لهذه الأسباب ترفض عبلة كامل الظهور في الإعلام منذ 22 عامًا

«اقلع يا عندليب».. تفاصيل إجبار عبد الحليم حافظ على تصوير مشهد عار (صور)

نجم الساعة

بحضور أبطال حرب أكتوبر.. تفاصيل وصور نادرة من حفل زفاف ابنة الرئيس السادات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ما يعرفه الأطباء حتى الآن حول تأثيرات كورونا على الإنسان

3 فوائد للمشي تحسن صحتك

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-6-2020

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

مقالات الرأي
ماجد حبته
فضيحة جديدة لنيويورك تايمز
ماجد حبته
رأفت الهجان الألمانى!
د.أحمد الخميسى
حمار وحلاوة.. الشارع والثقافة
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
المزيد

الثقافة

استعادة "الحلم والكيمياء والكتابة" فى ذكرى عفيفى مطر

فتح باب التقدم لجائزة حلمي سالم للشعر العربي

ميرال الطحاوي تصدر كتاب «بنت شيخ البلد» عن دار «العين»

دار «العين» تصدر ترجمة كتاب «إطلاق الروح البرية للمرأة»