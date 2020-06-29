فلسطين تعيد إغلاق بيت لحم بالكامل بعد ظهور عشرات الإصابات بكورونا

أعادت السلطات الفلسطينية، اليوم الإثنين، إغلاق محافظة بيت لحم بالضفة الغربية بشكل كامل لمدة 48 ساعة بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.ونقلت وكالة "رويترز" عن محافظ بيت لحم، كامل حميد، أن الهدف من الإغلاق هو أخذ العينات من مصادر وبؤر الإصابة وإعطاء مجال للطواقم الطبية للعمل.وأضاف أن عدد المخالطين للمصابين بالمئات، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إغلاق، للوصول إلى الناس وإعطاء فرصة للطواقم الطبية للتحرك.وسجلت محافظة بيت لحم، التي بدأ انتشار فيروس كورونا فيها في مارس الماضي، وتم إغلاقها أكثر من شهرين، 27 إصابة، اليوم، ليصل إجمالي الحالات فيها إلى 120 إصابة.وخلت بيت لحم من الإصابات في أواخر أبريل الماضي، قبل أن تعود للظهور فيها مع منتصف الشهر الجاري.وقال حميد: "هذه المرة الإصابات منتشرة تقريبا في كل مكان في المحافظة، في المدن الرئيسية والقرى والمخيمات الثلاثة، لا توجد منطقة في بيت لحم إلا وفيها حالات إصابة".وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم عن حالة وفاة بفيروس كورونا لسيدة في الأربعينيات من العمر، مما يرفع عدد الوفيات إلى 8 منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي.وأضافت الوزيرة في بيان لها، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 2345 إصابة، منها 1716 نشطة، وحالات التعافي بلغت 621 حالة.