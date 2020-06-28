فتح الحضانات التأهيلية 1 يوليو.. شروط وزارة التضامن الاجتماعي

موعد فتح الحضانات غير التأهيلية

فتح الحضانات.. قياس الحرارة والتباعد بين الأطفال اهم شروط العودة

تطوير 550 حضانة فى 7 محافظات

وأضاف العقبي فى تصريحات لـ "الدستور"، أن فتح الحضانات الأخرى لم يتم تحديد موعد إعادة فتحها، موضحًا أن الوزارة وضعت عدة شروط ومواصفات احترازية ووقائية مشددة لإعادة الفتح وعدم الالتزام بها سيعرض الحضانة إلى الإغلاق، كما هناك اتجاه لتقليل أعداد الأطفال، ومراعاة أوقات خروجهم لتجنب تحركهم وقت الذروة والزحام.فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن في مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، والوزارة بصدد ترميم المرخصة، فضلًا عن الحصول على موافقة بافتتاح 1500 أخرى جديدة، مشيرة إلى أن هناك حضانات للتخاطب والتوحد وغيرها من التخصصات، والأطفال فيها تضرروا من غلقها.من جانبه، أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه يتم الآن مراجعة الشروط التى وضعتها وزارة التضامن مع مديرى الوزارة فى المحافظات ومنها التباعد بين الأطفال وتقليل عددهم وقياس حراراتهم يوميا وغيرها من الشروط الأخرى التى تحافظ على صحة الأطفال حتى يتم إعادة فتح الحضانات دون أن يلحق أي ضرر بالأطفال.وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جاري العمل على تنفيذ برنامج الطفولة المبكرة رغم الأحداث الراهنة وتفشى فيروس كورونا، وذلك لتعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات، والذى يستهدف تطوير 550 حضانة في 7 محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر.