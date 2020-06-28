فتح الحضانات التأهيلية 1 يوليو.. شروط وزارة التضامن الاجتماعي
الأحد 28/يونيو/2020 - 02:27 م
ولاء جمالطباعة
قال محمد العقبي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر فتح الحضانات التأهيلية للتوحد والإعاقات المختلفة، بداية من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأطفال قبل بدء عودة العمل بهذه الحضانات مرة أخرى.
فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن في مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، والوزارة بصدد ترميم المرخصة، فضلًا عن الحصول على موافقة بافتتاح 1500 أخرى جديدة، مشيرة إلى أن هناك حضانات للتخاطب والتوحد وغيرها من التخصصات، والأطفال فيها تضرروا من غلقها.
موعد فتح الحضانات غير التأهيليةوأضاف العقبي فى تصريحات لـ "الدستور"، أن فتح الحضانات الأخرى لم يتم تحديد موعد إعادة فتحها، موضحًا أن الوزارة وضعت عدة شروط ومواصفات احترازية ووقائية مشددة لإعادة الفتح وعدم الالتزام بها سيعرض الحضانة إلى الإغلاق، كما هناك اتجاه لتقليل أعداد الأطفال، ومراعاة أوقات خروجهم لتجنب تحركهم وقت الذروة والزحام.
فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن في مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، والوزارة بصدد ترميم المرخصة، فضلًا عن الحصول على موافقة بافتتاح 1500 أخرى جديدة، مشيرة إلى أن هناك حضانات للتخاطب والتوحد وغيرها من التخصصات، والأطفال فيها تضرروا من غلقها.