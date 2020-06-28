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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح الحضانات التأهيلية 1 يوليو.. شروط وزارة التضامن الاجتماعي

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:27 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قال محمد العقبي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر فتح الحضانات التأهيلية للتوحد والإعاقات المختلفة، بداية من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأطفال قبل بدء عودة العمل بهذه الحضانات مرة أخرى.

موعد فتح الحضانات غير التأهيلية

وأضاف العقبي فى تصريحات لـ "الدستور"، أن فتح الحضانات الأخرى لم يتم تحديد موعد إعادة فتحها، موضحًا أن الوزارة وضعت عدة شروط ومواصفات احترازية ووقائية مشددة لإعادة الفتح وعدم الالتزام بها سيعرض الحضانة إلى الإغلاق، كما هناك اتجاه لتقليل أعداد الأطفال، ومراعاة أوقات خروجهم لتجنب تحركهم وقت الذروة والزحام.

فيما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن في مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، والوزارة بصدد ترميم المرخصة، فضلًا عن الحصول على موافقة بافتتاح 1500 أخرى جديدة، مشيرة إلى أن هناك حضانات للتخاطب والتوحد وغيرها من التخصصات، والأطفال فيها تضرروا من غلقها.

فتح الحضانات.. قياس الحرارة والتباعد بين الأطفال اهم شروط العودة

من جانبه، أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، فى تصريحات لـ "الدستور"، أنه يتم الآن مراجعة الشروط التى وضعتها وزارة التضامن مع مديرى الوزارة فى المحافظات ومنها التباعد بين الأطفال وتقليل عددهم وقياس حراراتهم يوميا وغيرها من الشروط الأخرى التى تحافظ على صحة الأطفال حتى يتم إعادة فتح الحضانات دون أن يلحق أي ضرر بالأطفال.

تطوير 550 حضانة فى 7 محافظات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جاري العمل على تنفيذ برنامج الطفولة المبكرة رغم الأحداث الراهنة وتفشى فيروس كورونا، وذلك لتعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة للأطفال حتى سن 4 سنوات، والذى يستهدف تطوير 550 حضانة في 7 محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر.

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وأضافت أنه جاري التنسيق مع المجتمع المدني لتطوير 1350 حضانة بتكلفل 64 مليون جنيه تمثل 25 ٪؜ من إجمالي التكلفه، موضحة أنه سيتم أيضا رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للحضانات وتوفيق اوضاعها وتدريب القائمين على رعاية الأطفال والتوعية المجتمعي.

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