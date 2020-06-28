«الصحة» تتيح برامج بروتوكولات علاج كورونا للأطقم الطبية مجانا

أرسلت وزارة الصحة خطابا للنقابة العامة لصيادلة مصر، تعلن من خلاله تفعيل المنصة التعليمية الخاصة بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي ورفع برامج مكافحة العدوى وبروتوكلات علاج فيروس كورونا المستجد (covid-19) طبقا لاحدث الأدلة العلمية وما توافق عليه الخبراء باللجنة العلمية المشكلة من قبل الوزارة لوضع بروتوكولات العلاج المعتمدة.وأكدت الوزارة في خطابها حرصها والأكاديمية على توحيد بروتوكولات العلاج وإجراءات مكافحة العدوى في جميع المنشات الصحية.وأوضحت، أن هذه البرامج التدريبية متاحة للأطقم الطبية بالمجان مع منح شهادة معتمدة من الأكاديمية مع إمكانية الدخول للمنصة التعليمية من أي مكان وفي أي وقت بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر، لافتة إلى أنه يمكن تسجيل البيانات عبر الرابط التالي للحصول على هذه البرامج: https:forms.gleuVDoXepTTEoKC7qS9.