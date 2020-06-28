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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصندوق السيادي: نمتلك كل مقومات النجاح.. وكورونا ليست عائقًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:31 ص
أيمن سليمان
أيمن سليمان
أميرة ممدوح
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أكد أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أن جائحة كورونا لا تشكل عائقًا أمام مخططات صندوق مصر السيادى فى المرحلة الراهنة، ولكنها ستعيد توجيه بوصلة الاستثمارات إلى قطاعات أخرى ذات أولوية، كقطاع الخدمات الصحية والتعليمية واللوجستيات، مضيفًا أن الصندوق السيادي المصري يمتلك كافة مقومات النجاح ويحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأشار رئيس الصندوق، فى تصريحات له، إلى أن الجائحة العالمية خلقت فرصا كبيرة لمصر مقارنة بعدد كبير من اقتصاديات العالم ودول الجوار فى جذب الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، لما تتمتع به من فوائض فى إنتاج الكهرباء والموارد الطبيعية وتعداد سكاني كبير قادر على توفير الكوادر البشرية المؤهلة، موضحًا أن مصر أنفقت 1.6 تريليون جنيه خلال السنوات القليلة الماضية لخلق بنية أساسية جيدة جاذبة للاستثمار، ويحتاج غيرنا من الدول للوصول إليها ما لا يقل عن 10 سنوات.

كما أشار إلى أن الصندوق بصدد وضع عدة سيناريوهات لإعادة استغلال الأصول المملوكة للدولة، سواء كانت أراضى أو مبانى، مع التركيز على توجيه الاستثمارات لمجالات الخدمات التعليمية والصحية واللوجستيات، فى المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات من الأراضى غير المستغلة مملوكة لشركات صناعية وخدمية منذ سنوات طويلة، والاتجاه حاليًا لدراسة استغلالها لبناء مخازن لوجستية أو مناطق صناعية أو خدمية، بديلًا عن الفكر التقليدى القائم على التوسع العقارى.

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