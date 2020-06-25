سكرتير مقاهى الإسكندرية: هناك صعوبة فى تطبيق بعض شروط الفتح

قال عفت صلاح سكرتير شعبة المقاهي بالغرفة التجارية في الإسكندرية إن، الاشتراطات التى سيتم مراعتها عند فتح المقاهي يوم السبت المقبل، تتضمن شروط يصعب تطبيقها في الكثير من المقاهي، مشيرًا إلى أن جهاز قياس الحرارة مرتفع الثمن ويصل إلى 3600 جنيه.وأضاف صلاح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أصحاب المقاهي لا يستطعيون في المقابل رفع أسعار المشروبات، على الزبائن كون هناك قائمة محددة ويتم تغريم أى مقهى تخالفها.