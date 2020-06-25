إسبانيا تدعم السلطة الفلسطينية بـ100 مليون يورو

وقعت الحكومة الفلسطينية مع إسبانيا، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تحدد آفاق التعاون التنموي بين الجانبين بقيمة 100 مليون يورو للأعوام 2020 إلى 2024.ووقع الاتفاقية عبر الانترنت وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ونظيرته الإسبانية ارناتشا جونزيلاس لايا بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.وذكر بيان حكومي فلسطيني أن الاتفاقية تشمل دعم قطاع التشغيل خاصة للشباب والنساء، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وقطاعي الزراعة والمياه، ودعم بناء مؤسسات الحكومة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان والمرأة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمبلغ 5 ملايين يورو سنويا.