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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدير العمليات: طيران الإمارات ستراجع استراتيجيتها بعد كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:44 م
الرئيس التنفيذي لطيران
الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات
وكالات
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قال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، الخميس، إن الناقلة الخليجية بحاجة إلى
تعديل استراتيجيتها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف شبه تام لحركة النقل الجوي العالمية، مشيرا إلى تركيز أكبر على جلب مزيد من الزائرين إلى دبي.

المجموعة من أكبر شركات الرحلات الطويلة في العالم وقد نجحت على مدى 35 عاما في تحويل دبي إلى نقطة عبور رئيسية، لمسافري الرحلات الدولية، الذين يتوقف معظمهم فيها لركوب رحلات إلى وجهات أخرى.

وقال مدير العمليات عادل أحمد الرضا لرويترز: "سيتعين علينا تعديل بعض جوانب النموذج التشغيلي... إذ لا ريب أن ما كان نافعا لنا في الماضي لن ينفعنا في المستقبل."

وقال إن طيران الإمارات ستركز على جلب مزيد من المسافرين لزيارة دبي إلى جانب الاستمرار في "ربط أنحاء العالم" عن طريق نموذج مركز العمليات ذاته الذي عولت عليه لأكثر من ثلاثة عقود، ولا تُسيّر طيران الإمارات إلا رحلات دولية.

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