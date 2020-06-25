«حماية المستهلك»: نسعى لتنظيم الباعة الجائلين والعمالة الحرفية

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إنه سيتم فتح خطوط مباشرة مع الشركات لبحث الشكاوى المقدمة ضدهم بشكل سريع وتطلع عليها الشركة بمجرد أن يتلقاها الجهاز لحلها فورًا، كما أن الجهاز يتابع مع الشركات مدى سرعتها في حل الشكاوى المقدمة ضدها.وأضاف فرج خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الجهاز يسعى لتنظيم العمالة الحرفية المنزلية مثل السباك والكهربائي، لافتًا إلى أن تلك العمالة لها قواعد وإجراءات معينة بالقانون وسيتم بحث ذلك مع وزيرة التضامن، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المستهلك بالرغم أنه جهاز صغير إلا أنه يرتبط مع جميع الوزارات والأجهزة.وأشار إلى أن الجهاز يسعى لتنظيم الباعة الجائلين، لافتًا إلى أن التجربة الصينية رائدة في هذا المجال، حيث جمعوا الباعة الجائلين في مولات وأعطوهم فترة 5 سنوات لتنظيم أنفسهم والدولة توفر لهم مكان منظم وإنارة.