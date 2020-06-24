الهند تعلن تحسن نسب الشفاء من كورونا

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء، تحسن نسب الشفاء من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد وبلوغها 70ر56 بالمئة، مشيرة إلى تعافي 685ر258 شخص من الفيروس.وأوضحت الحكومة، حسبما نقلت قناة "دي دي نيوز" الهندية، أن 495ر10 تعافوا من الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد حالات الإصابة النشطة أكثر من 183 ألف شخص.يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 183ر456 إصابة فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 476ر14.