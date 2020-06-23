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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة»: بدء عمل فريق القانون الدولي الإنساني الخاص بليبيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:16 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد عمر
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، بدء عمل فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وذكرت البعثة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه وفقًا لخلاصات مؤتمر برلين وفي إطار لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عقد فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أول اجتماع له اليوم عن طريق الاتصال المرئي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ضم ممثلين عن البلدان التي شاركت في مؤتمر برلين والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأضاف البيان: "تلقى المشاركون خلال الاجتماع إحاطة بشأن اختصاصات فريق العمل، وناقشوا مسودة أولويات التنفيذ، وتبادلوا مساهماتهم المرتقبة لتعزيز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ليبيا من خلال فريق العمل".

من جانبها رحبت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ببدء أعمال هذا الفريق مثمنة في الوقت اته المشاركة القوية للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية في إطار مسار برلين، وهو ما يؤكد أن احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم في ليبيا.

وأوضح البيان أن فريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان سيعقد اجتماعات منتظمة تحت الرئاسة المشتركة لهولندا وسويسرا ومكتب حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعم تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين وتعزيزها وتنسيق العمل بشأنها.

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