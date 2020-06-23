3 رحلات جوية استثنائية من القاهرة إلى جنوب السودان

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، 300 عالق أجنبي يرغبون في العودة لبلادهم، متوجهين إلى جنوب السودان على متن 3 رحلات تابعة للخطوط الجوية السودانية وإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف.وخضع المسافرون لإجراءات الفحص الطبي داخل صالة الوصول الدولية بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، كما تم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة؛ للتأكد من عدم حملهم فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن تستأنف وزارة الطيران المدني الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل وفقًا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرّتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو 3 أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).