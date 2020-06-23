رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء مسحات طبية للاعبي طنطا استعدادا للعودة التدريب (صور)

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:50 م
إجراء مسحات طبية
إجراء مسحات طبية للاعبي طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
استقبل نادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبى، لجنة طبية تابعة لاتحاد الكرة المصرى، اليوم الثلاثاء، وذلك لإجراء فحوصات ومسحات طبية لأفراد فريق كرة القدم للاطمئنان على صحتهم قبل العودة للتدريبات.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر العودة إلى استئناف النشاط الرياضي وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى، وكان لاعبو نادي طنطا انقطعوا عن التدريبات فى اول شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

بنتيجة 100%.. الصين تعلن نجاح تجارب عقار جديد ضد كورونا

«الصحة العالمية»: آثار كورونا ستظل لعقود قادمة

«الأرصاد» تكشف عن سبب ارتفاع نسبة الرطوبة

الحكومة: تعطيل المواصلات لا يعنى حظر حركة المواطنين بعد 12 مساءً

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

إنفوجراف

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

أيام زمان

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

في 30 دقيقة.. الشمس تقتل كورونا بنسبة 90%

تجربة على الخنازير تثبت فاعلية أكبر للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

ناسا تحذر من 5 كويكبات تقترب من الأرض

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

أروقة تطرح اللعب ونظرية الـ «دويندى» بالعربية

الشارقة للفنون تستأنف نشاطها بـ«الفن في زمن القلق» و«الغرفة الماطرة»

صدور الطبعة العربية لرواية «الجدار» عن دار الرافدين

3 معارض جديدة في سلسلة «غرف الفنانين» بمركز «جميل» للفنون