إجراء مسحات طبية للاعبي طنطا استعدادا للعودة التدريب (صور)

استقبل نادي طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبى، لجنة طبية تابعة لاتحاد الكرة المصرى، اليوم الثلاثاء، وذلك لإجراء فحوصات ومسحات طبية لأفراد فريق كرة القدم للاطمئنان على صحتهم قبل العودة للتدريبات.وكان اتحاد الكرة المصري قرر العودة إلى استئناف النشاط الرياضي وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى، وكان لاعبو نادي طنطا انقطعوا عن التدريبات فى اول شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.