أطلقتها قوات أردوغان.. كلاب تركية تنهش طفلا سوريًا بحلب

تعرض طفل سوري إلى إصابات بالغة نتيجة تعرضه لاعتداء من قبل كلاب تابعة للقوات التركية الموجودة شمالي سوريا في حلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن عناصر من القوات التركية المتمركزين ضمن إحدى القواعد التركية في منطقة الباب شمال شرق حلب، أطلقوا عمدا كلابهم على طفل من أبناء المنطقة، بعد أن قاموا بإطلاق الرصاص بالهواء لترويعه، بسبب اقترابه من القاعدة.وقال المرصد إن هجوم الكلاب التركية تسبب في إصابة الطفل بجروح بليغة نتيجة نهش جسده، وجرى إسعافه عقب الحادثة ونقله إلى مستشفى الباب، ولا يزال يخضع للعلاج هناك.وتمارس القوات التركية والميلشيات والجماعات الإرهابية التابعة لها شمالي سوريا، عمليات قتل وترويع وتهجير السوريين ونهب ممتلكاتهم وإحلالهم بجماعات موالية لهم.