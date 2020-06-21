ويزو عن «رجالة البيت»: جربت حاجة جديدة

أكدت الفنانة ويزو، أنها سعيدة بتجربة مسلسلها الجديد "رجالة البيت"، الذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، ولاقي العمل انتقادات شديدة.وعن هذه الانتقادات قالت ويزو، في تصريحات لـ"الدستور"، إن "المسلسل لم يكن بالسيء مثلما تحدث البعض منذ أولى حلقاته، بل كان عملا جيدا على الرغم من حذفنا العديد من المشاهد بسبب عدم إمكانية التصوير خارج اللوكيشن لانتشار فيروس كورونا".وتابعت: "كانت تجربة عادية فأي شخص يحاول طوال الوقت أن يجرب أمورا جديدة وتقديم أعمال مختلفة، فكان من الطبيعي أن أجرب شكلا كوميديا جديدا، وهذا شيء مطلوب طوال الوقت".وتابعت: "فكرة نجاح المسلسل أو فشله أمر وارد، ومفيش مشكلة في رأي الناس لكن في حدود المتاح والمفيد دون أي تطاول".المسلسل من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، وكان من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.