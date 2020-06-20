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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة 14 بحارًا إلى أوكرانيا بعد احتجاز 3 سنوات في ليبيا (صور)

السبت 20/يونيو/2020 - 10:36 ص
مواطنين اوكرانيين
مواطنين اوكرانيين
هالة أمين
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هبطت في مطار بوريسبيل الدولي رحلة خاصة على متنها 14 مواطنًا أوكرانيًا، وهم أعضاء طاقم ناقلة روتا الذين عادوا إلى أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاحتجاز في ليبيا.

وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بوصول المواطنين الأوكرانيين إلى بلادهم، حسبما أفاد بيان المكتب الصحفي لرئيس الدولة.

وقال زيلينسكي: "مهمتنا هي إعادة المواطنين الأوكرانيين.. أنا سعيد للغاية أنه بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف وراء القضبان في ليبيا، عاد 14 من أفراد ناقلة روتا إلى وطنهم. أنا سعيد لهم ولعائلاتهم".

وشكر الرئيس وزارة الخارجية وجهاز الأمن في أوكرانيا وجميع الذين ساعدوا في إعادة المواطنين الأوكرانيين، على عملهم الناجح.

وتم احتجاز البحارة الأوكرانيين في أبريل 2017 في ليبيا بتهمة التورط في تهريب المنتجات البترولية، وذلك بسبب الوضع السياسي والأمني ​​الداخلي المعقد في ليبيا، ولم يكتمل نظر المحاكم الليبية في قضية الأوكرانيين لفترة طويلة.

وبفضل الإجراءات المنسقة للسلطات المختصة، تمكنت أوكرانيا من تحقيق نتائج في المفاوضات مع ليبيا وإعادة المواطنين إلى بلادهم.
مطار بوريسبيل
مطار بوريسبيل
مطار بوريسبيل
مطار بوريسبيل
مطار بوريسبيل
مطار بوريسبيل
مطار بوريسبيل
مطار بوريسبيل

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